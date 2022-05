Tra l'uss e l'asa : la bottega ora cresce e diventa un'osteria. Ma il cuore è lo stesso

È una scelta filosofica. C'è chi vuole che tutto cambi e crede che si progredisca solo per ribaltamenti, per rivoluzioni. E chi, invece, preferisce i piccoli passi, gli aggiustamenti: si adatta un dettaglio, si perfeziona qualcosa e si salva tutto quanto c'è di buono. Una scelta che spiega quanto è accaduto di recente in quella che prima era un kitchen lab - tradotto: una bottega dove si mangia - e che ora, dopo un restiling non invasivo ma necessario, è sbocciata diventando finalmente una osteria/trattoria. Le menti e il cuore del locale restano le stesse, ma ora si mangia a tavoli veri e propri (i coperti sono sempre meno di 20, però), i bicchieri sono di vetro, c'è il servizio al tavolo e la carta propone un po' più di piatti cucinati.

Queste le novità: le eredità mantenute dal passato, invece, sono il tono volutamente informale nel ricevere i clienti, la scelta di materie prime eccellenti (i salumi di Bocchi restano protagonisti cosi come il cotechino come evergreeen) sia per i panini, i taglieri e in genere tutte le preparazioni dalla cucina. Si spazia (per ora: il menu è destinato a mutare con la stagione) dal baccalà alla parmigiana con polenta (12 euro) alle uova con verdura di stagione (9 euro), pesto di cavallo condito o quinto quarto (imperdibile la trippa). Discorso a parte poi per i panini: rimane in carta il «Commozione» (cavallo, capperi, acciughe, cipolla, soia, olio - a 8 euro) che si affianca alla trilogia del «Sò 20/30/40 ann che stag a Pärma» (uno per tutti: pasta di salame, fontina, cipolla, salsa rossa e dijonese - 9 euro) ma anche taglieri di salumi e formaggi, giardiniera o polpette.

Da abbinare, nel bicchiere, resta anche la scelta decisamente ampia di vini selezionati con passione - ed un occhio di riguardo per i vini naturali - mentre a tutto pasto resiste il piacere per la chiacchiera e la battuta. Rispetto al passato poi non cambiano i due caratteri distintivi della «casa»: lo spazio è poco (quindi prenotare) e chi ha fretta si rassegni. Il locale è un po' cambiato, è vero, ma resta quello di sempre: e o lo ami o lo detesti. Per fortuna molti lo amano.



Contatti

Borgo san Biagio 6/c - Parma

Tel. 0521 284699

Chiusura

Lunedì

Voto 4/5