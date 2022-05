Dal 6 all’8 maggio la storia delle due ruote è tutta in pista: a Varano la grande festa della moto- Video

Sarà un’edizione speciale quella di ASI MotoShow 2022, in programma all’Autodromo di Varano de’ Melegari da venerdì 6 a domenica 8 maggio: per i vent’anni dell’evento più importante d’Europa dedicato alla storia della moto sono attesi grandi campioni come Giacomo Agostini, Luca Cadalora, Loris Reggiani e molti altri. È previsto il debutto mondiale del Yamaha Racing Heritage Club.

La kermesse dell’Automotoclub Storico Italiano riporterà in pista la storia del motociclismo mondiale, dalle origini ad oggi: migliaia di motociclette e di appassionati sono pronti a riempire i paddock del circuito emiliano, dove si potranno ammirare mostre tematiche, incontrare i campioni di tutti i tempi e dove si vivrà la magica atmosfera del motociclismo più genuino.

L’inaugurazione ufficiale di ASI MotoShow 2022 è prevista per venerdì 6 maggio alle 13.00 e dalle 13.45 inizieranno i turni in pista delle varie batterie, che si alterneranno per l’intero fine settimana. Si susseguiranno le sfilate del Yamaha Racing Heritage Club, della Squadra Corse ASI-Laverda, del World Classic Racing Bikes, delle Moto Guzzi e delle moto centenarie. Domenica 8 maggio, alle 13.30, si chiuderà con la tradizionale parata dei campioni.

L’ingresso per il pubblico è gratuito.