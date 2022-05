Equitazione, evento mondiale al Double J Ranch

Traversetolo Il Double J Ranch di Traversetolo della famiglia Rinaldi sarà lo scenario del «Colt Starting Naturally», corso-evento straordinario che vedrà la presenza di Pat Parelli, il noto addestratore di cavalli americano che da 40 anni pratica l’equitazione naturale, fondatore del metodo «Parelli Natural Horsemanship», che per la prima volta terrà un suo corso in Europa.

All’interno dell’agriturismo di strada delle Valli, dal 15 al 19 maggio, la manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Traversetolo, vedrà la partecipazione di diversi esperti di fama mondiale e di persone provenienti da tutta Italia, molti accompagnati dai propri cavalli. La famiglia Rinaldi dal 1985 si dedica con passione ai cavalli, grazie a Enrico e Lorella, ai figli Joey, e la moglie Silvia, Jay e Gae e l’americana Mckensey Courtney, seguendo i principi della «Natural HorseManShip». Tutti infatti sono istruttori e il loro ranch infatti dal 1998 è uno dei principali centri in Italia del programma Parelli, con decine di corsi ogni anno. Proprio nei numerosi viaggi oltreoceano, i membri della famiglia hanno appreso dal noto addestratore l’approccio che da anni a loro volta insegnano e l’evento rappresenta un importante punto di arrivo. «È un sogno che si avvera - ha spiegato Joey Rinaldi, nel corso della presentazione in Corte Agresti che ha visto la partecipazione di tutta la famiglia Rinaldi, del sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto, dell’assessore al Benessere animale Alessia Ziveri e il presidente della Pro loco di Traversetolo Roberto Coruzzi -. Lo scopo del metodo è quello di rendere migliore il mondo dell’equitazione, insegnando alle persone a creare un legame con il cavallo, costruire un rapporto di fiducia e rispetto. Solo così l’equitazione diventa davvero uno sport a due. Il corso-evento inizierà con i puledri, le fondamenta per creare una relazione basata su fiducia e rispetto. Non sarà semplicemente un «domare», ma comprendere i puledri e rendere per loro più semplice tutto quello saranno in futuro, essere cavalli da sella (sportivi e non). Ci saranno 20 puledri, di razze diverse, un paio provenienti dal progetto Islander che mira al recupero degli animali maltrattati. Saranno accompagnati da altrettanti cavalieri, la maggior parte istruttori certificati, guidati da Parelli durante le cinque giornate». Cavalieri e uditori che giungeranno per l’evento avranno l’occasione di conoscere e apprezzare il territorio a livello turistico, gastronomico e culturale. Il territorio infatti ospiterà i partecipanti in tutti i B&b, agriturismi e alberghi della zona, mettendo a disposizione area camper e zona camping nell’oasi Cronovilla. Tutti i giorni poi, con partenza dalla Gabbiola, sarà presente il servizio navetta per andare al ranch. «È un onore avere un evento di questo calibro a Traversetolo - ha commentato il sindaco Dall’Orto -. Avere un ranch come il vostro è un valore aggiunto per il territorio. La vostra famiglia e l’impegno che ci dedicate è un esempio anche per i giovani». «Siamo entusiasti - ha aggiunto Ziveri -. Abbiamo aderito all’iniziativa perché da sempre l’Amministrazione incoraggia tutte le manifestazioni che aumentano il benessere animale e il loro rapporto con l’uomo». Ai complimenti degli amministratori rivolti alla famiglia Rinaldi si è unito Coruzzi. Proprio la Pro Loco omaggerà l’evento con l’organizzazione di un pomeriggio western in programma sabato 14 maggio, in onore dei tanti cowboy e cowgirl che vi parteciperanno: il cuore del paese vivrà l’atmosfera del western, tra balli tipici e prove con il toro meccanico. Info Joey Rinaldi: 348.7239700.