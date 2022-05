Fine settimana ricco di appuntamenti a Busseto, Nel centro storico (al coperto sotto i portici), e nella Rocca municipale, ha preso il via oggi, sabato 7 maggio, e prosegue domani, domenica 8, la rassegna <Libri in cammino> organizzata da Comune e associazione <Libri per strada> di Sarzana col contributo di Ascom Parma e Confesercenti Parma, con stand dei librai aperti tutto il giorno (sia oggi che domani) in centro storico e presentazioni di libri (e laboratori per bambini) in municipio. Nel parco di Villa Pallavicino prosegue invece la tradizionale manifestazione <Ortocolto> organizzata dall’omonima associazione col patrocinio del Comune. Sempre oggi, sabato 7 maggio, al termine della messa delle 18 nella collegiata, il presidente del Rotary Club di Salsomaggiore Terme, Roberto Cupola, inaugurerà ufficialmente il dipinto dedicato a San Nicola di Bari, esposto nella adiacente cappella della Santissima Trinità.

Il restauro della tela è stato reso possibile proprio grazie al contributo del Rotary Club di Salsomaggiore Terme, cui la parrocchia San Bartolomeo è molto riconoscente per il dono ricevuto. Anche grazie a questo ulteriore intervento, la cappella va ritrovando la sua specifica ricchezza artistica, ponendosi come uno dei monumenti più significativi della città. Infine, su iniziativa dell’associazione Amici di Verdi, questa sera, sabato 7 maggio, alle 21, in salone Barezzi incontro con il maestro Sebastiano Rolli e Vittorio Testa su “Amore e eros nelle opere di Verdi”.