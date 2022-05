Zilioli, la vita fra palco e realtà. «Ora i campi sono la mia musica»

Figlio d’arte nella musica come in agricoltura, Gabriele Zilioli ha assunto la direzione dell’azienda di famiglia, tramandata da generazioni.

«Per tanto tempo - racconta - ho fatto l’orchestrale e il musicista senza mai abbandonare del tutto l’attività agricola, aiutando i miei. Adesso seguo da solo le colture: grano duro, pomodoro ed erba medica. Vissuti i bei tempi della musica, vivo i bei tempi dell’agricoltura, un mestiere che ho nel sangue e che amo. In campagna si usa l’espressione “sono nato sotto una zolla di terra”. Lavorare all’aria aperta mi piace e mi fa sentire in pace con me stesso».

Seguita da Coldiretti da sempre, l’azienda Zilioli, oggi condotta da Gabriele, lavora 36 ettari di terreno. «Faccio tutto io - spiega - e dove non arrivo mi aiutano i contoterzisti. Forse una volta gli agricoltori guadagnavano di più, ma è anche vero che occorrevano più persone per lavorare la terra. Con i macchinari è tutto più semplice».

Come da copione di repertorio della nostra congiuntura socioeconomica, non manca la dolente nota sui rincari. «I concimi - argomenta Zilioli - sono triplicati. Anche a causa dell’aumento del gasolio, i costi di produzione sono cresciuti tanto e la situazione è delicata. Finalmente si è riusciti a fissare con le industrie il prezzo del pomodoro, che è una coltivazione abbastanza difficile, soggetta a molte variabili. Quando lo si va a raccogliere c’è sempre un po’ di scarto e poi tutto dipende dalla stagione. Per il grano duro adesso è un buon momento. Ma il guadagno si vede sempre a fine campagna: è nota la spesa iniziale ma non quanto si incamera alla fine».

Musicista molto apprezzato, Gabriele Zilioli iniziò la carriera da giovanissimo suonando la batteria e il sax in gruppi di musica moderna, partecipando poi a programmi televisivi nazionali.

Nel 1983, quando aveva appena 21 anni, fondò l’orchestra che porta il suo nome, con la quale ancora si esibisce.

«Facevo l’orchestrale - racconta - avanti e indietro per l’Italia e anche all’estero. Anche mio padre era orchestrale, la passione me l’ha trasmessa lui. Era il più bel mestiere del mondo, cosa che adesso purtroppo non è più. E’ cambiato tutto».

«Un tempo - sottolinea - la gente aveva più voglia di divertirsi. C’era più genuinità, più verità. Poi diciamo una cosa: il ballo, che dava da mangiare a cinquantamila persone in Emilia Romagna, ha avuto un tracollo esagerato. Il covid è stata la mazzata finale, ma fin dall’inizio degli anni Duemila c’era un sentore di stanchezza. Adesso suono ogni tanto per mettere in moto la mia arte. Non posso negarlo: la musica mi resta sempre nel cuore».

_______________________

LA SCHEDA

Nome: Gabriele Zilioli

Età: 60 anni

Segno zodiacale: Leone

Studi: Licenza media

Hobby: La musica

Sogno nel cassetto: Riuscire a sorridere dopo una brutta giornata

Azienda: Azienda agricola Zilioli Gabriele,

strada San Donato 64, Parma

Attività: Coltivazione pomodoro da industria, grano duro, erba medica.