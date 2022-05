Ortocolto, i colori della primavera animano Busseto - Gallery

I colori della primavera hanno animato Busseto grazie alla tradizionale manifestazione Ortocolto, festa dei giardini, degli orti, delle arti e del buon cibo promossa dall’associazione Ortocolto col patrocinio di Comune, Iren, Museo Renata Tebaldi e Museo nazionale Giuseppe Verdi. Ancora una volta è stato lo splendido parco di Villa Pallavicino, e delle adiacenti monumentali scuderie, a fare da teatro all’evento. Parallelamente ad Ortocolto si è svolta anche la prima edizione di <Libri in cammino> kermesse letteraria promossa da Comune e associazione <Libri per strada> di Sarzana col contributo di Ascom Parma e Confesercenti Parma. Due giorni all’insegna della cultura che hanno richiamato non poche persone, nonostante il maltempo, grazie anche alla <copertura> offerta dai portici di piazza Verdi e dalle sale della Rocca municipale