Scontro tra una bici e un furgone, la ciclista finisce sotto la ruota: è ferita gravemente

Incidente intorno alle 13 in via Mantova.

Per cause ancora al vaglio della polizia municipale, un furgone e una bici si sono scontrati non molto distanti dalla rotatoria con la via Emilia.

In sella alla bicicletta c'era una donna che è finita sotto una ruota del mezzo.

Sono intervenuti: un'ambulanza del 118, una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della Municipale. La ciclista - una donna sui 50 anni - è stata trasportata al Maggiore: le sue condizioni sono serie.

Traffico bloccato in via Mantova.