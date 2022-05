Entra in tabaccheria per rubare l'incasso ma la titolare tira fuori un coltello: fuga e denuncia

Ieri i Carabinieri di Fornovo hanno denunciato per tentata rapina un 23enne del paese che la scorsa settimana era entrato in una tabaccheria di Varano Melegari per tentare una rapina.

Con il volto travisato da occhiali da sole con lenti scure e mascherina, appena entrato si era diretto al bancone dove era presente la titolare, intimandole di consegnare l’incasso. La donna ,per nulla intimorita, ha estratto da sotto il bancone un cutter, costringendo alla fuga l’intruso che, non aspettandosi una reazione simile, è scappato a bordo di un furgone parcheggiato in mezzo alla strada. A seguito della denuncia i militari hanno iniziato le indagini, riuscendo in poco tempo ad identificare il proprietario del furgone. Che ha riferito che il giorno dell’episodio il mezzo era in uso al figlio. Invitato in caserma e messo davanti all’evidenza delle prove, il 23enne ha ammesso di essere il responsabile redigendo una piena confessione.