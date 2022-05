Torrechiara, furgoncino fuori strada sulla Massese: un ferito

Un altro incidente sulla Massese all'altezza di Torrechiaera. Questa mattina alle 7.30, per cause ancora in via d'accertamento da parte della Polizia locale, un furgoncino è finito fuori strada. Immediata la richiesta di soccorso al 118. Per permettere ai militi della Croce Verde di occuparsi del conducente, rimasto ferito, e per i rilievi, sulla provinciale si sono formate code.

L'autista del furgoncino è stato trasportato al Pronto soccorso del Maggiore per traumi di media gravità.

Foto d'archivio