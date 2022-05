Auto ribaltata sullo Stradone: il conducente incastrato nell'abitacolo estratto dai vigili del fuoco

Auto ribaltata sullo Stradone all'incrocio con via XXII Luglio. E' successo intorno alle 17,50.

Per cause ora al vaglio della Polizia Municipale l'auto (un'Audi 8) avrebbe fatto tutto da sola: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo, l'automedica e un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. L'uomo ora si trova al Pronto soccorso in condizioni piuttosto serie. Il traffico ha subito dei rallentamenti. La polizia municipale consiglia di scegliere vie alternative allo Stradone.

In aggiornamento