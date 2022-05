Lotta allo spaccio: arrestato un albanese con 10 dosi di cocaina, un 31enne (con il fumo in tasca) aggredisce i militari

Controlli, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma, con un’incessante attività preventiva e repressiva in città. Il tutto ha consentito d’identificare circa 60 persone, controllare più di 30 veicoli e, di procedere ad un arresto, per detenzione ai fini di spaccio, una denuncia e diverse segnalazioni amministrative.

L’arrestato, è un 27enne di origine albanese in Italia senza fissa dimora che, controllato dalla pattuglia della Sezione Operativa, impegnata in un servizio preventivo per arginare il fenomeno dello spaccio e consumo di stupefacenti, in via Emilia Est all’altezza di Via Paisiello, è stato trovato con diversi ovuli di cocaina, pronti ad essere immessi sul mercato, per un totale di quasi 10 grammi di cocaina. Fermato per un normale controllo ha subito manifestato nervosismo, sebbene i documenti d’identità fossero in regola, pertanto la pattuglia ha approfondito facendo svuotare le tasche ed ispezionando il marsupio. Proprio nelle tasche era nascosto lo stupefacente. Al termine delle formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I controlli, sono proseguiti nei parchi e nei luoghi di maggiore assembramento. A Parco del Naviglio la pattuglia della Sezione Radiomobile ha fermato un 31enne che, per evitare il controllo aggrediva i militari. Dopo averlo immobilizzato ed effettuato una veloce ispezione sono stati rinvenuti pochi grammi di hashish. L’uomo condotto in caserma è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla Prefettura quale assuntore come altri giovani trovati nel corso del servizio con diversi grammi di stupefacente di vario genere.