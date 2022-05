Camion ribaltato nella notte a Pontetaro

Un'ambulanza della Croce rossa di Potetaro e i vigili del fuoco di Fidenza sono intervenuti questa notte a Pontetaro per un camion ribaltato a lato della strada. Ancora in corso di ricostruzione la dinamica dell'incidente, avvenuto alle 4 su via Pontetaro. L'autista ha riportato ferite lievi ed è stato condotto al Pronto soccorso per accertamenti,.