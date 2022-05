Scontro tra due auto alla Fratta: provinciale chiusa per alcune ore

Incidente alla Fratta. Questa mattina, verso le 7.30, due macchine si sono scontrate lungo la provinciale che collega Montechiarugolo a Montecchio Emilia, percorrendo le curve prima del ponte sull’Enza in località La Fratta.

Feriti entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, per fortuna non gravemente. Gli autisti sono una donna di 23 anni residente a Montecchio Emilia e un uomo di 58 anni residente a Reggio Emilia. Per loro, nonostante le ferite non gravi, si è reso necessario il trasporto al Pronto soccorso del Maggiore in ambulanza.

Importanti i disagi al traffico. Infatti, sino a tarda mattinata, la provinciale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni dato che i veicoli incidentali occupavano entrambe le corsie.

La dinamica dello scontro è attualmente al vaglio della Polizia locale Unione Pedemontana Parmense.