Riano, cane trovato morto per avvelenamento. E' allarme bocconi

Nei giorni scorsi un cane è stato trovato morto per avvelenamento a Riano di Langhirano, in stada Pranello. L'ipotesi che ci possano essere altri bocconi avvelenati nella zona, ed è così che il Comune di Langhirano ha messo volantini per creare attenzione nella zona.

Nel frattempo, per quanto riguarda il gatto trovato morto a Calicella un mese fa, è arrivata la conferma che sia stato avvelenato con un liquido antigelo.