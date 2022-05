Moto contro auto, un 54enne morto ad Alseno. Grave la compagna, elitrasportata a Parma

Tragico incidente stradale questa mattina lungo la via Emilia ad Alseno, in provincia di Piacenza. Intorno alle 9 un uomo di 54 anni ha perso la vita, dopo essersi scontrato con un’auto.

Insieme a lui c'era la compagna di 43 anni: versa in gravi condizioni. Stando agli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda pare che l’auto, condotta da un 76enne, stesse per immettersi sulla via Emilia, uscendo da un distributore. Il conducente non si sarebbe accordo della moto che viaggiava in direzione Parma, tagliandoli di fatto la strada. Violentissimo l’impatto che ha fatto sbalzare a terra la coppia.

Per il motociclista, nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare. La compagna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, a bordo dell’elisoccorso. Il traffico lungo il tratto di via Emilia è rimasto bloccato e, stando alle comunicazioni di Anas, è tornato regolare intorno alle 11.30.