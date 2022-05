Sfida a tre a Bardi: Boccacci, Mandelli, Pontremoli

Bardi Era nell’aria e ieri è arrivata la conferma: il 12 giugno, Bardi se la contenderanno tre ex.

Sono Giancarlo Mandelli, già sindaco del borgo ma poi dimissionario a novembre 2021 causa strappo in giunta; Valentina Pontremoli, che nella scorsa legislatura sedeva tra i banchi della minoranza; e Luigi Boccacci, l’ex vice entrato in rotta di collisione con Mandelli. Per tutti i candidati, liste depositate nella mattinata di ieri, quando mancavano poche ore alla deadline delle 12. «Ci presentiamo con la lista “Bardi Merita” e sono molto soddisfatto della squadra - commenta Mandelli -. Il gruppo con cui mi presento è composto da persone non residenti a Bardi ma che con Bardi hanno legami importanti. Tutti scelti per le loro competenze. La squadra sarà pronta a lavorare da subito, dovrà essere scelta e giudicata dai cittadini e non dalle solite quattro famiglie. Se sarò eletto, sarò il sindaco di tutti. Intendo finire quanto prima il lavoro che si è dovuto interrompere a metà, affiancandolo ad altri progetti importanti per il futuro del paese».

Persone del territorio e legate al territorio per la lista di Valentina Pontremoli, che si presenta con «Un’idea per Bardi».

«Abbiamo deciso di costituire questo gruppo per dare al nostro paese una svolta e una nuova rinascita dopo due anni di Covid, che hanno cristallizzato le attività - dice la candidata sindaco -. Sapendo che ci sono molte risorse cui si può avere accesso, non solo punteremo a un’amministrazione accorta dell’ordinario e al mantenimento di quello che abbiamo, ma vogliamo programmare lo sviluppo con il recupero degli edifici in disuso, incentivando le attività agricole, commerciali, turistiche e boschive. A Bardi noi vogliamo vivere e farci crescere i nostri figli».

Raggiunto per avere contezza di lista e simbolo (Lista Civica «Bardi Protagonista»), Luigi Boccacci non ha voluto rilasciare commenti, limitandosi a dire di aver composto una lista eterogenea con «persone che svolgono diverse attività».