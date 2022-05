Ragazzola, scontro con un'auto: e il furgone finisce con due ruote all'aria - Foto

Incidente questa mattina in centro a Ragazzola tra un furgone carico di lievito liquido e un'auto dell’Ausl. Coinvolte, in tutto, tre persone. Feriti, in modo non grave, i due infermieri che erano a bordo dell’auto dell’Ausl di Parma. Sul posto i carabinieri della stazione di Roccabianca, i vigili del fuoco del comando provinciale di Parma e un’ambulanza del 118.