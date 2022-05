Ennesimi rifiuti abbandonati, la provocazione di Massari: "Adottiamo un cafone?"

"Nel fare il Sindaco, ti sbatti e fai i salti tripli carpiati per:

- mantenere la Tari più bassa non solo della provincia ma della regione: Mentre tutte le bollette di ogni tipo di servizio aumentano, qui a Fidenza anche nel 2022 la Tari in buona parte addirittura cala.

​​ - svuotare le campane degli abiti usati 2 (due) volte alla settimana + 2 giri alla settimana per controllo;

- mantenere i servizi gratuiti per il ritiro a casa degli ingombranti;

- tenere l’isola ecologica aperta tutti i giorni per andare incontro ai bisogni di tutti.

Fai il Sindaco, offri tutto questo, vedi che la grandissima maggioranza dei fidentini sono eccezionali con la raccolta differenziata e pensi: “La nostra città è forte davvero”.

Poi arriva il cafone". E allora da parte di Andrea Massari, sindaco di Fidenza, arriva la provocazione: "Adottiamo un cafone". A scatenarla è l'ennesimo abbandono di rifiuti, documentato nella foto che mostriamo.

"Il cafone non sa, il cafone non si informa, il cafone pensa di essere al di sopra delle regole perché, se ci fosse lui in Comune, perfino i treni arriverebbero in orario. Il cafone è una bestia che non puoi educare. Tempo sprecato.

Il cafone capisce solo quando lo pettini. Lo hanno imparato coi verbali i 33 brillanti beccati lo scorso anno (uno è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica) e gli altri 10 dall’inizio di quest’anno", sottolinea Massari.



Che poi, riferendosi alla foto, dice : "Uno o più cafoni hanno fatto il cambio degli armadi e invece di mettere i vestiti dismessi nelle campane per gli abiti usati, li hanno buttati di fianco, sul marciapiedi, a mo’ di discarica a cielo aperto. Ci sono perfino un materasso imbustato e un passeggino.

Una persona normale che deve scartare tutta questa roba, prende il telefono, apre l’internet e in due secondi scopre gli orari dell’isola ecologica e senza tanti patemi risolve il problema. E se ha un rifiuto ingombrante chiama il numero verde, si prenota e al sabato passa San Donnino Multiuservizi a prelevare tutto.

Il cafone no.

Il cafone deve sporcare l’area del mercato facendo pagare agli altri cittadini il conto del recupero".

E per informazione...

l’isola ecologica è aperta:

Lunedì 7.30-11.30, 14.00-18.00

Martedì: 14.00-18.00

Mercoledì: 7.30-11.30, 14.00-18.00

Giovedì e venerdì: 14.00-18.00

Sabato: 8.30-12.30, 14.00-18.00