Sala Baganza: senso unico alternato con semaforo sul ponte della provinciale

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che viene istituito il transito a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico in funzione h24 sul ponte che sovrappassa il torrente Baganza, sulla Strada provinciale 15 “di Calestano”, in corrispondenza dell’abitato di Sala Baganza, dalle ore 8 di domani, giovedì 19 maggio 2022, fino alle ore 8 di venerdì 27 maggio, e comunque fino all’ultimazione dei lavori.

La misura si è resa necessaria per consentire alla ditta incaricata di eseguire lavori consistenti nella sistemazione dei giunti di dilatazione del ponte; per consentire l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni che occupano parte della carreggiata, si deve limitare la circolazione.