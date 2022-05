Schia, mille occasioni per divertirsi. Ora sono tutte online

Tizzano E’ un’altra tessera di un puzzle che ha come risultato finale l’ulteriore valorizzazione di Schia - e del Monte Caio più in generale - quella presentata ieri nella sala consiliare del Municipio di Tizzano.

Si tratta di un portale, online all’indirizzo trailpark100laghi.it, realizzato dai Parchi del Ducato per riunire in un unico contenitore le diverse opportunità che Schia offre ai suoi frequentatori.

Per l’occasione, inoltre, sono stati presentati dal Csi i due Kids Summer Camp e i tre Sport Days che si terranno tra Tizzano e Schia quest’estate. A tirare le fila di questi dieci anni di investimenti targati Parco dei Cento Laghi nel tizzanese è stato, in apertura, Marco Rossi, responsabile della comunicazione dell’ente Parchi, che ha specificato che il portale è stato realizzato grazie alle risorse Por Fesr, mentre il presidente dei Parchi Agostino Maggiali ha sottolineato il lavoro di squadra che negli anni ha portato a realizzare interventi importanti, sempre condivisi con le amministrazioni, le associazioni locali, i portatori di interesse e coloro che vivono il territorio.



Il presidente del Csi Parma, Claudio Bassi, ha sottolineato l’importanza di rivolgere iniziative sportive ai più giovani, avendo come obiettivo anche quello di rendere sempre più attrattiva la montagna di Parma. Il consigliere Csi Giovanni Squarcia ha rimarcato come con questo progetto si sia declinato al meglio in concetto teorico di «sinergia», mentre Paolo Peschiera, presidente del comitato organizzatore di Parma Marathon, ha rimarcato l’importanza delle eccellenze agroalimentari per la promozione turistica dell’area. Daniel Bocchi, della Pro Schia, e Antonio Chiesa, di Tizzano Vivo, hanno sottolineato invece l’importanza di fare rete per valorizzare e promuovere il territorio tizzanese e del Parco più in generale, mentre il sindaco Amilcare Bodria, prima che una delegazione dei presenti si recasse a Schia per la prova «sul campo» di alcune attività sportive, ha chiuso l’incontro ringraziando i tanti attori «che hanno permesso il raggiungimento di questo obiettivo. Quella di oggi è una giornata di buon auspicio per l’estate 2022 ma anche per le estati future».

Beatrice Minozzi