Scontro tra auto e scooter a Madregolo, motociclista rovina a terra a Fidenza: due feriti al Pronto soccorso

Due incidenti in provincia intorno a mezzogiorno: uno scontro tra auto e scooter a Madregolo in strada Mulattiera, e un motociclista caduto a Fidenza, in via Levi all'angolo con via Magnani. Sia il conducente dello scooter che il motociclista sono stati trasportati al Pronto soccorso con ferite e traumi piuttosto seri.

Sono intervenute l'automedica e due ambulanze del 118.