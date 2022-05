Al parco con l’hashish e quasi 500 euro in tasca: pusher in manette

PARMA – Nella serata di ieri 20 maggio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Parma, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti all’interno del parco “Falcone e Borsellino”, alle ore 18 circa, fermavano un soggetto nigeriano, di anni 26, che alla vista dei militari sopraggiunti sul posto, cercava di sottrarsi al controllo. All’esito della perquisizione personale veniva trovato in possesso di 74 grammi di hashish e di 470 euro in contanti con banconote di vario taglio, verosimile provento di cessioni di stupefacente.

Veniva, quindi, effettuata anche una perquisizione nell’abitazione in uso al soggetto precedentemente fermato, ove venivano rinvenuti ulteriori 100 gr. della medesima sostanza. Complessivamente sono stati rinvenuti 174 gr. di hashish per un valore potenziale sul mercato illecito di circa 1500 euro.

Per il soggetto, già gravato da precedenti specifici, sono scattate le manette e veniva quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.