Dall'appartamento odore di cannabis in tutto il condominio: dentro quasi mezzo chilo di droga e tanto denaro, due giovani arrestati

Nel fine settimana appena trascorso è stato dato un forte impulso all’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I servizi, fortemente voluti dal Questore della Provincia di Parma Massimo Macera, sono stati organizzati per arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacente.

Nello specifico, ieri mattina il personale in servizio presso la Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Parma è intervenuto in un condominio cittadino, poiché durante lo svolgimento della consueta attività infoinvestigativa, aveva raccolto nei giorni precedenti numerose segnalazioni, di uno strano andirivieni di persone estranee al condominio stesso, e la presenza di un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente del tipo cannabis nell’androne delle scale e in prossimità di un appartamento del condominio.

Giunti nei pressi dell’appartamento segnalato, i poliziotti effettivamente avvertivano un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente del tipo cannabis che invadeva il pianerottolo, e decidevano pertanto di entrare e procedere ad un controllo.

L’appartamento risultava essere in uso ad un cittadino rumeno di 28 anni intestatario del contratto di affitto e di un italiano di 23 anni lì domiciliato.

Gli operatori decidevano pertanto di procedere alla perquisizione dell’appartamento, e ancora prima di iniziare le operazioni, i due ragazzi ammettevano di custodire in casa sostanze stupefacenti.

Nel soggiorno dell’abitazione, sulla sommità di un mobile, i poliziotti trovavano un vasetto di vetro chiuso con un tappo con all’interno circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino di precisione e pellicola trasparente destinata al confezionamento in dosi dello stupefacente. Nel cassetto dello stesso mobile venivano trovati 4 vasetti contenenti infiorescenze che risultava poi essere marijuana per un peso complessivo di 150 grammi.

Nelle camere da letto dei due ragazzi venivano rinvenute banconote di piccolo taglio per un ammontare complessivo di 3200 euro e ulteriore marijuana per un peso complessivo di 162 grammi.

Tutto lo stupefacente, il denaro il materiale da confezionamento e il bilancino è stato sequestrato.

Tenuto conto della flagranza di reato, i due ragazzi sono stati sottoposti ai rilievi segnaletici da parte della Polizia Scientifica e arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Inoltre stanotte olle ore 2.15, il personale del locale UPGSP, in viale Europa, ha proceduto d’ iniziativa ad un controllo di un autovettura con a bordo due giovanissimi di 22 e 19 anni.

Nel procedere al controllo degli occupanti al momento di chiedere i documenti dall’esterno dell’auto, gli operatori notavano che poggiato per terra all'interno del veicolo, lato guidatore, vi era un panetto di notevole dimensione di sostanza solida di colore marrone, presumibilmente sostanza stupefacente di tipo hashish, dedotto anche dal fortissimo odore sprigionato all'interno di tutto il veicolo

Gli occupanti venivano fatti scendere dall’auto per essere controllati. Il 22 enne risultato poi essere il proprietario del veicolo, manifestava sin da subito evidenti segni di nervosismo. Sottoposto a perquisizione personale, nascosti negli slip venivano trovati due involucri di cellophane contenente sostanza stupefacente, risultata poi essere hashish, un bilancino di precisione e la somma di 290 ero suddivisa in tagli da 20 e 10. La perquisizione estesa al veicolo permetteva di trovare un taglierino nascosto sotto il sedile. La successiva perquisizione fatta presso il domicilio del giovane consentiva di trovare due involucri contenete frammenti del tipo hashish.

In Questura, i due giovani venivano sottoposti a rilievi fotodattiloscopici. Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica sulla sostanza trovata dal peso complessivo di gr 200 dava esito positivo al cannabis test e pertanto sequestrata.

I soggetti pertanto deferiti in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria, opportunamente notiziata, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.