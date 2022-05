"Strada Gazzano, deve scappare il morto perché intervenga qualcuno?"

"A San Prospero, in via Gazzano, nessuno ha ancora provveduto a sistemare la strada danneggiata da un incidente stradale avvenuto il 17 maggio". E' la segnalazione di una lettrice preoccupata che abita in zona.

Un furgoncino ha abbattuto la chiusa e adesso quel punto (che è stato transennato) è molto pericoloso.

La strada è transennata da entrambe le parti, passaggio possibile solo a piedi ed in bicicletta, ma la gente per poter passare con i mezzi motorizzati ha spostato le transenne rischiando davvero molto".