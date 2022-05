Via Mazzini, ruba un Rolex in una gioielleria e scappa: presa dai carabinieri

Ieri mattina, alle ore 12 circa in una nota gioielleria di strada Mazzini, è entrata una giovane donna che si è piazzata vicino a una vetrina semiaperta. Approfittando del fatto che all’interno era presente molta gente, è riuscita ad aprire la vetrina e ad impossessarsi di un orologio marca Rolex del valore di 15000 euro e, successivamente, a guadagnare, indisturbata, la fuga.

Il proprietario della gioielleria, accortosi dell’ammanco dell’orologio, ha contattato subito il 112 dando una prima sommaria descrizione della giovane.

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma, giunti immediatamente sul posto, hanno controllato le immagini delle telecamere a circuito chiuso dell’esercizio commerciale e si si sono messi alla ricerca della donna.

La donna veniva individuata, poco dopo, dai militari in via S. Prospero Manara e una volta perquisita, veniva trovata in possesso del prezioso orologio che veniva, subito, riconsegnato al proprietario dell’esercizio commerciale.

La stessa, invece, già conosciuta ai Carabinieri, è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato.