Langhirano Legge, 4 giorni dedicati ai libri per ragazzi

Langhirano Quattro giorni dedicati ai bambini e ai ragazzi da 2 a 12 anni, laboratori creativi e letture animate con autori e illustratori provenienti da tutta Italia; incontri pensati anche per genitori, insegnanti ed educatori e il grande spettacolo nel cuore del paese. Torna da giovedì a domenica a Torrechiara «LL – Langhirano Legge», Festival della letteratura per bambini e ragazzi organizzato dalle associazioni Donne di Torrechiara e Googol, con il patrocinio del Comune, in memoria della sua ideatrice Lara Albanese, divulgatrice scientifica ed ex assessore, scomparsa nel 2020.

Il tema scelto per la 4ª edizione è «Essere vivente», tema-contenitore volutamente ampio, che lascia grande libertà interpretativa ai partecipanti. «Siamo orgogliose di riproporre anche quest’anno un evento che arricchisce il territorio – commentano Valeria Lugli di Donne di Torrechiara e Manuela Colombi di Googol -. Abbiamo ricevuto richieste di partecipazione da autori di tutt’Italia».

«Langhirano Legge» sarà un festival diffuso e animerà vari luoghi del paese. Il debutto giovedì alle 16.30 in piazza Leoni. Seguirà dalle 17.30 la Tavola rotonda con gli autori e i loro volumi. Parteciperanno Plautilla Brizzolara (Suor Tilla) con «Raccontami… Sette novelle buone» - Mup editore; Ivana Manferdelli e «La contessa arrugginita» - Tomolo EdiGio’ Edizioni; Giorgio Montanari con «Di tutt’altra pasta» - edizioni Incipit23, Marta Tropeano «A scuola di empatia» - edizioni Portale Bambini e Anna Maria Tedeschi con «Lo specchio magico di Maria» - NeP edizioni.

Tra gli appuntamenti di venerdì, in piazza Leoni alle 17.30, la presentazione del volume rivolto all’infanzia «Renata Tebaldi, voce d’angelo», scritto da Cristina Bersanelli ed edito dal Teatro Regio. Tante anche le iniziative di sabato, con, alle 21 in piazza Leoni, lo spettacolo della «Banda Storta Circus» , il rocambolesco ensemble di musicisti e non solo, nel quale prende vita la creatività artistica di «Storti bandisti» tra clownerie, musica e giocoleria. Domenica il gran finale con tanti laboratori e letture per tutte le età. Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione e gratuiti. Info: www.assaporaparma.it