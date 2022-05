“Pulizie di primavera”: restringimento della carreggiata in diverse strade provinciali

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che è stato deciso il restringimento temporaneo di parte della carreggiata stradale per cantiere mobile, con regolamentazione del traffico a mezzo di movieri, da lunedì 30 aprile fino al 15 luglio 2022, e comunque fino a fine lavori, sulle seguenti strade provinciali:

· SP. 513R di Val d’Enza dal 4+150 al km. 5+100 (c.a. Botteghino);

· SP. 72 Parma – Mezzani dal km.0+000 al km.0+800 (rotatoria ingresso Barilla);

· SP. 62R della Cisa dal km.120,5 al km.121+400 (rotatoria Via Benedetta);

· SP. 16 degli Argini dal km.2+000 al km.4+200 (c.a. Porporano);

· SP. 9 di Golese dal km.2+600 al km. 4+400 (c.a. Baganzola);

· SP.10 di Cremona dal km.2+700 inizio competenza al km.3+000 rotatoria strada Vallazza;

· SP. 56 Montanara dal km.0+590 al km.0+900 (Strada Antognano).

La misura si è resa necessaria a seguito della richiesta di collaborazione del Comune di Parma per l’intervento straordinario di raccolta di rifiuti stradali lungo le strade provinciali di accesso alla città di Parma, nell’ambito del progetto “Pulizie di primavera”.

La ditta esecutrice dei lavori sarà la Cooperativa Sirio di Parma per conto di Iren Ambiente Spa; per eseguire tali lavori è necessario il restringimento di carreggiata, che dovrà essere regolamentato da segnaletica di cantiere come da norme del Codice della Strada a cura della ditta esecutrice dei lavori.