Murales delle Barricate: bando ancora aperto per chi vuole realizzarlo

C'è ancora tempo fino al 4 giugno per gli artisti che vorranno partecipare al concorso <Murales delle Barricate>, indetto dall'amministrazione comunale per la realizzazione di un'opera di graffiti sulle pareti del <Circolino di Sala Bassa>.

Il murales ricorderà in modo indelebile quei giorni dell'estate del 1922 quando, in seguito allo sciopero nazionale in <difesa delle libertà politiche e sindacali>, si scatenò la violenza degli squadroni fascisti. Durante la resistenza a oltranza, anche a Sala Baganza vennero erette le barricate per difendersi dalle aggressioni delle camicie nere. E per ricordare questi giorni di lotta per la libertà e la giustizia, a un secolo di distanza, ecco questo concorso al quale potranno partecipare artisti, under 40, di ogni nazionalità purché residenti in Italia o nell'ambito europeo.

Al vincitore verrà riconosciuto un premio lordo di 3.350 euro per la realizzazione dell'opera.

Il bando integrale e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.sala-baganza.pr.it.