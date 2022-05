Infiltrazioni d'acqua dal tetto: evacuati alcuni ospiti di Villa Serena a Colornoi. Diversi rami e alberi caduti in provincia

Il maltempo con pioggia e grandine che si è abbattuto anche sul nostro territorio ha causato anche alcuni danni. A Colorno i vigili del fuoco di Parma sono al lavoro da stamattina alle 6 per le infiltrazioni di acqua dal tetto della casa di riposo Villa Serena. E' stato necessario evacuare alcuni degli ospiti e controllare la situazione della struttura, dove si sono staccati anche pezzi di intonaco.

Diversi alberi e rami sono caduti in provincia, da Langhirano alla Valtaro. La colonnina di mercurio, poi, è crollata: alle 7 in città segnava 15 gradi dopo i 26 registrati ieri mattina e trasformatisi in 30 nel corso della mattinata.