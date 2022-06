Per gli studenti del Giordani, un ultimo giorno di scuola di corsa: guarda le foto della "Giordani Run"

L’Istituto I.S.I.S.S. Pietro Giordani, dopo 2 anni di stop forzato a causa dell’emergenza pandemica, ha festeggiato l’ultimo giorno di scuola con la quarta edizione della “GIORDANI RUN”.

Quest’anno la camminata è stata organizzata dalla classe 4^S e ha visto la partecipazione di circa 500 ragazzi del complesso scolastico, tutti dotati di maglia celebrativa di colore nero e scritta fucsia.

Partito dal parco Falcone e Borsellino, il fiume di studenti e docenti ha concluso l’evento nel parco della Cittadella con un ristoro finale dopo aver toccato alcuni monumenti cittadini tra cui piazza Duomo.

Prima della partenza, il preside Alberto Berna ha ricordato l’importanza dello sport come strumento di solidarietà: un’idea messa in pratica attraverso la consegna di un assegno di 500 euro all’associazione “UCRAINA” per aiutare i rifugiati che fuggono dal conflitto.

La mattinata è stata anche l’occasione per congratularsi con la squadra di calcio femminile del Parma Calcio, che ha ricevuto una targa elogiativa per la recente promozione in Serie C da parte di una rappresentanza degli stessi studenti.

Al termine dell’evento il preside Alberto Berna ha voluto ringraziare per il grande supporto ricevuto sia il CSI Parma - da sempre al fianco della manifestazione - e la società sportiva Parmarathon asd, presente con il suo presidente Paolo Peschiera, che in questi mesi ha svolto all’interno dell’Istituto una costante attività di tutoraggio e di formazione sui temi della gestione di eventi sportivi.