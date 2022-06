Evade dai domiciliari (in taxi) per andare a comprare la droga a Parma

I Carabinieri della Stazione di Fontanellato hanno arrestato per evasione un 54enne. L’uomo, sottoposto ai domiciliari per scontare una condanna di un anno per reati in materia di stupefacente, non è stato trovato al controllo al domicilio. Immediatamente sono state avviate le ricerche con l’impiego di diverse pattuglie. Verso le 23.30 la pattuglia ha notato l'arrivo di un taxi davanti all’abitazione. Dal sedile posteriore è sceso l’uomo, subito bloccato e perquisito. Nascoste nel portafoglio c'erano alcune dosi di cocaina e hashish acquistate poco prima a Parma. Il 54enne è stato arrestato in flagranza del reato di evasione e sanzionato a titolo amministrativo per il possesso della droga.