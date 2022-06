Scivola nell'erba alta e "scompare": ritrovata e soccorsa una 89enne che non era tornata a casa

Nella tarda mattinata di oggi tecnici del Soccorso Alpino dell'Appennino Parmense sono intervenuti a Sesta Inferiore, nel Cornigliese, per cercare una donna che non aveva fatto rientro alla propria abitazione.

Subito si sono mobilitate alcune squadre del Soccorso Alpino che, insieme ai Carabinieri e ad alcuni volontari del posto hanno iniziato le ricerche della signora, una ottantanovenne residente in zona. Fortunatamente una squadra del SAER ha ritrovato la donna in una zona di prato con erba alta: dopo una scivolata, era rimasta a terra e non risultava visibile da lontano. I soccorritori hanno riaccompagnato la donna nella frazione, dove la Centrale operativa del 118 ha disposto l'invio dell'auto infermieristica da Berceto per un controllo di routine, anche se le condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni.