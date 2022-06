Scontro tra due auto in centro a Roccabianca: una finisce a ruote all'aria - Foto

Incidente sabato pomeriggio in pieno centro a Roccabianca. A due passi dal municipio e dalla piazza due auto si sono scontrate ed una è finita ruote all’aria ribaltandosi in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto, la polizia locale del servizio associato Terre del Basso Taro per i rilievi di legge.