Aggiorna l'app dell'home banking e viene contattato da un finto bancario: 50enne truffato per 3mila euro

E' iniziato quando un 50enne tizzanese ha deciso di aggiornare l’applicazione home banking sullo smartphone, per l'accesso online al conto corrente. La sera ha ricevuto una telefonata in cui cui interlocutore, presentandosi come operatore del servizio amministrativo dell'istituto bancario, ha riferito di dover procedere all'aggiornamento delle credenziali per l’accesso.

Incalzando la vittima di quella che poi si è rivelata una truffa, le ha chiesto di riferire, in tempo reale, i codici che arrivano sull’utenza telefonica, via sms. Preso alla sprovvista, il 50enne, convinto della bontà della telefonata non ha fatto obiezioni. Al termine dell’operazione è caduta la linea e le comunicazioni di sono interrotte.

Il giorno seguente è stato nuovamente ricontattato dallo stesso operatore che gli ha spiegato che la procedura effettuata il giorno precedente, non era andata a buon fine. Seguendo nuovamente le indicazioni, il 50enne ha comunicato i codici che giungono via sms. E così per il terzo giorno, quando il sedicente operatore, questa volta, ha riferito che l'uomo doveva provvedere ad aggiornare e confermare i massimali di spesa, chiedendo di comunicare per l'ennesima volta i codici che arrivavano sull’utenza. Solo in quest’occasione, il 50enne, ha notato il recapito di un sms con l’indicazione di un bonifico. A tquesto punto ha chiesto spiegazioni, ma la conversazione è magicamente terminata e l'operatore si è reso irreperibile. Immediatamente l'uomo ha segnalato l'accaduto alla filiale dell'istituto bancario, dove ha riscontrato l'addebito di tre bonifici dell'importo di mille euro ciascuno.

A seguito della denuncia, la Stazione Carabinieri di Tizzano ha svolto accertamenti sull’utenza utilizzata e seguendo le tracce lasciate dai bonifici ha infine denunciato sette persone residenti in provincia di Napoli

Con l’occasione, l’Arma dei Carabinieri di Parma "invita nuovamente, a diffidare sempre di email e sms ancorché anticipate da contatti telefonici, poiché spesso mirano al furto di dati personali. Questa tipologia di attività predatoria, detta “Phishing” (è una forma di truffa realizzata sulla rete internet che si concretizza attraverso l’invio di ingannevoli messaggi di posta elettronica), “Smishing” ( è una forma di phishing che utilizza i telefoni cellulari come piattaforma di attacco, tramite l’invio di sms, che si presume arrivi da fonti fidate, con cui vengono chiesti dati bancari o personali) è prodromica all’impossessamento di nomi utente e password utili a sottrarre denaro, proprio come è successo nelle truffe scoperte ed in quelle sventate prima che il denaro non fosse più recuperabile o “Vishing” ( i criminali contattano direttamente la vittima fingendo di essere operatori dell'istituto bancario)".