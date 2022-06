Bedonia, un’ex fabbrica come casa di startup e hub per la formazione

Un’ex fabbrica di serramenti sarà incubatoio di startup e hub per la formazione. È «High Tech Farm» ed è ispirato agli stessi valori poi diventati punti cardine del Pnrr.

Ideatore del progetto è il bedoniese Matteo Beccatelli, co-fondatore e direttore tecnico di Biometrica. «Dopo una laurea in chimica industriale e un’esperienza negli Usa, sono tornato in Italia per fare ricerca e restituire al territorio quanto mi è stato dato negli anni della crescita - dice Beccatelli -. Così è nata la start-up “Biometrica” e il progetto “High-Tech Farm”, ispirato quest’ultimo alla simbiosi tra imprese e scuola di “Innovation Farm” a Fornovo. Vogliamo declinarne l’esempio vincente nella realtà delle alte valli, con l’obiettivo di attrarre e formare giovani che sappiano essere competitivi in un contesto internazionale e creare posti di lavoro per contrastare lo spopolamento».

Si tratta di un modello vincente di sinergia tra il pubblico (la scuola) e il privato (le aziende del territorio) che, con le amministrazioni e importanti realtà come Experis (provider di servizi) e Cisita (agenzia formativa e di servizi per il lavoro), investono nella rigenerazione di fabbricati in disuso per creare strutture laboratoriali.

«L’istruzione permetterà ai ragazzi di ottenere un profilo più vicino alle conoscenze necessarie a un inserimento negli organici aziendali in modo più veloce rispetto al percorso scolastico tradizionale.

Il progetto prenderà sempre più forma affiancandosi alle diverse alternanze scuola-lavoro già in atto negli istituti locali, come lo Zappa-Fermi di Borgotaro e Bedonia», dichiarano gli imprenditori Renato e Stefano Oppimitti con Diego e Luca Bertani che hanno investito nel progetto.

«Avremo l’opportunità di creare il terreno fertile per la nascita di nuove start-up e realtà imprenditoriali, con un incremento dei posti di lavoro – dichiara il sindaco di Bedonia Gianpaolo Serpagli -. La formazione deve andare nella direzione di stimolare la nascita di nuove idee e attrarre residenti che possano ripopolare il territorio appenninico, in continuità con quanto iniziato dalla Regione con il bando Montagna per i giovani nel 2020».

High Tech Farm, che ha concluso tutta la parte di progettazione preliminare ed è alla ricerca di sostegno pubblico per la completa rigenerazione del fabbricato, è stato il filo conduttore della proposta progettuale presentata dal Comune di Bedonia all’interno del Bando Borghi Linea A del Ministero della Cultura e ora è stato ricandidato nella Linea B, il cui risultato non è ancora noto ed è atteso entro la prima metà di giugno.