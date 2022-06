Cella di Noceto, ciclista cade nel bosco e si ferisce: recuperato dai soccorritori

Allarme ieri sera alle 21.30 per un ciclista caduta nei boschi di Cella di Noceto. In via Costa sono arrivati i militi inviati dal 118, il Soccorso alpino e i vigili del fuoco. Il ferito si trovava in una zona non raggiungibile dall'ambulanza ed è stato recuperato dagli esperti di soccorsi in zone impervie per poi essere affidato alle cure dei volontari della Croce Verde. Nel cadere si è procurato traumi di media gravità ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.