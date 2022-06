Quattro anni di violenze e minacce di morte alla moglie per farsi dare soldi, arrestato 45enne nel parmense

Dopo quattro anni di minacce e violenze, psicologiche e fisiche, che sarebbero avvenute anche in presenza dei figli minori e sul luogo di lavoro, ha finalmente avuto il coraggio di denunciare. Vittima la moglie di un 45enne che, grazie alla sua testimonianza, ha portato all’arresto del marito, residente in provincia di Parma.

Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Parma per maltrattamenti in famiglia, i carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore, coordinati dalla Procura. La donna ha raccontato agli inquirenti diversi episodi di minaccia di morte e di violenze, condotte che avrebbero generato nella donna un forte stato d’ansia e di paura per la sua incolumità. Le aggressioni erano dovute alla continua richiesta di denaro da parte del marito tossicodipendente. Ora l'uomo è nel carcere di Parma.