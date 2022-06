Torrile, addio a Vincenza la farmacista maratoneta

Ha combattuto come un leone fino all’ultimo giorno per non permettere al cancro di avere la meglio sulla sua voglia di vivere, ma mercoledì sera Vincenza Bernardi ha dovuto cedere le armi al nemico, lasciando nel dolore il marito Paolo, il fratello Massimo e i tanti amici da cui aveva saputo farsi volere bene.

Sessant'anni compiuti a dicembre, Vincenza ha lavorato a lungo in una delle farmacie di Colorno portando non solo la sua competenza ma anche empatia e disponibilità. E nel tempo libero amava correre, prima sull’argine da sola e poi vestendo la maglia del Torrile Running Team. «L’avevamo “corteggiata” molto per farla venire con noi – ricordano gli amici del gruppo sportivo -. Era restia ad entrare in una squadra, perché secondo lei “andava troppo piano”. A forza di insistere però l’abbiamo convinta».

E nel 2011 si cimenta nel suo primo campionato. Dalle 10 chilometri alle mezze maratone fino ad arrivare a portare i colori del Torrile Running oltreoceano, per la maratona di New York del 2018, corsa con le compagne di squadra e amiche Debora e Silvia. Un’«impresa» affrontata col sorriso e con la tenacia che la contraddistinguevano e che l’ha portata, pochi mesi dopo, a ricevere la Stella dello Sport del Comune di Torrile.

Ma quella «sfida» contro i 42 chilometri di corsa, per lei e per tutta la sua squadra aveva un doppio significato: nei mesi precedenti aveva giocato, e vinto, la sua seconda partita con il cancro e più volte ha detto che ad aiutarla nella battaglia, oltre all’amore della famiglia, era stato l’affetto del gruppo e la voglia di tornare ad infilare le scarpette in gara.

«Vincenza era di carattere riservato ma era anche generosissima e sempre pronta a dare una mano e a fare gruppo. Aveva legato molto con le “ragazze” e la notizia della sua scomparsa è stato un duro colpo per tutti noi» dicono in società. Il nemico infatti non era battuto, come tutti speravano, e ad inizio anno è tornato alla carica, portandola via in poco tempo ai suoi cari.

Oggi alle 20,30, nella chiesa di San Biagio, sarà recitato il rosario mentre domani alle 10 si terrà il funerale. Al termine, Vincenza sarà accompagnata al cimitero locale.

Chiara De Carli

Nella foto, da sinistra, le compagne di squadra Silvia e Debora e Vincenza Bernardi