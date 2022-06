Tragedia in A15: moto "impazzita", motociclista muore tra Fornovo e Rubbiano

E' stato purtroppo inutile il volo dell'elisoccorso verso l'A15, dove tra Fornovo e Rubbiano era stato dato l'allarme per un pauroso incidente. Inizialmente si era parlato di uno scontro tra un'auto e una moto. Ma dai nuovi accertamenti risulta che non fossero coinvolti altri veicoli oltre alla dueruote.

Di certo c'è che arrivati sul posto, i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso del motociclista, sbalzato violentemente a terra.

E' accaduto intorno alle 11.20, le cause dello schianto sono ancora al vaglio della Polizia stradale. E alle 13 il tratto tra Fornovo e Borgotaro era ancora bloccato in direzione di La Spezia per permettere soccorsi e rilievi.