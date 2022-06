Alla fontana: pizza, birra e cortesia sotto quel dehors affacciato sulla Bassa

Il sito internet, nel presentare il locale, gioca la carta della convivialità: «come nel salotto di casa tua».

L'interno, in effetti, pur semplice, tenta di ricreare una atmosfera calorosa ma in questa stagione è d'obbligo mangiare all'esterno, nel dehors circondato da piante che cercano di far dimenticare le auto che rombano sulla vicina provinciale che corre verso la Bassa. E qui l'effetto salotto viene per forza di cose, nonostante l'accoglienza calorosa e cortese, un po' meno.

Il menù propone una serie di piatti a base di pesce oltre alle pizze su cui naturalmente ci concentriamo.



La scelta in carta è ampia e spazia da quelle che non possono e non devono mancare mai («Margherita» a 5 euro, «Prosciutto e funghi» a 7 euro e mezzo) arrivando al capitolo delle «pizze novità» che osano qualche abbinamento più originale (come la «Amalfi», una pizza rossa con aglio, polpo, cozze, vongole, tonno, pomodorini e basilico a 12 euro) o le Speciali (come la «Pizza della casa» che è l'impasto «nudo» farcito dopo la cottura con crudo, bufala, pomodoro fresco, olive e rucola a 10 euro).

Dopo aver sfogliato il menu arriva quindi il momento dell'assaggio. Ed è qui che si coglie come la pizza abbia un carattere proprio: ben distante da modello della napoletana o della «crepitante» cugina romana, appare più che altro come una buona focaccia, leggera e giustamente lievitata, che nei punti però dove il condimento è stato aggiunto con più parsimonia, non essendo mantenuta umida, tende a seccarsi.

E raffreddandosi questo appare ancora più evidente con il risultato che facilmente alcuni bocconi possono restare nel piatto.

Concludiamo come di consueto con il capitolo del bere: alla domanda sulla proposta delle birre viene servita una non meglio precisata pils di provenienza tedesca, piacevole comunque e di buona beva senza eccessi luppolati. Come detto il sorriso non manca: e questo forse aiuta a sentirsi nel salotto di casa.

Contatti : Via Cremonese 156, Parma

tel. 0521 647137

Chiusura: Lunedì

Cucina: 2/5