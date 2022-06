Moto fuori strada a San Rocco di Busseto: grave il conducente

Grave incidente ieri alle 18.45 a Busseto in località San Rocco. Una moto che stava viaggiando sulla provinciale dei Due Ponti è finita fuori strada per cause in via d'accertamento. Sbalzato sull'asfalto il suo conducente, che ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato nell'area codici rossi del Pronto soccorso di Parma.