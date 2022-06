Mille Miglia: stanno arrivando in Giardino i bolidi d'epoca, tanta gente accorsa per ammirarli

Mille miglia in città: una festa per gli appassionati dei bolidi d'epoca. Le oltre 400 auto, dopo aver affrontato la Cisa, sono arrivate in città, da via Spezia, hanno raggiunto Piazza Garibaldi per il controllo orario, hanno sfilato in via Cavour, in piazza Duomo e stanno arrivando al Parco Ducale che le accoglierà per la notte.