Apolloni, Ballotta e gli altri: Parma Legends a Traversetolo per beneficenza - Foto

Una serata tra glorie del Parma, amicizia e beneficenza quella che ha caratterizzato il venerdì sera a Traversetolo. Le leggende del Parma Calcio sono scese in campo contro l’Usd Real Sala Baganza - squadra paralimpica a testimonianza dell’impegno, da parte dei campioni che hanno vestito la maglia crociata, nell’ esaltare i sani valori dello sport.

Tanti gli ex calciatori che hanno divertito il pubblico con la qualità delle loro giocate: Apolloni, Ballotta, Pizzi, Mondini e Morello ma non solo. Presente anche “il sindaco” Marco Osio, in panchina per l’occasione, a guidare la squadra. Non è mancato neppure il bomber Sandro Melli, reduce da un pomeriggio intenso di sport: poche ore prima, infatti, era stato protagonista di un’esibizione tennistica al fianco di Francesca Schiavone durante l’ATP Challenger dell’Emilia Romagna che si sta svolgendo al President Tennis Club.