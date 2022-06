Due denunciati per droga, un moldavo (che non poteva stare a Parma) trovato con un coltello e un tirapugni in tasca. Un nigeriano guidava senza patente e su un'auto senza assicurazione

Proseguono i servizi, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, con un notevole dispiegamento di pattuglie che hanno svolto un incessante attività preventiva e repressiva in città senza tralasciare i luoghi più periferici.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Parma, con l’impiego delle pattuglie delle quattro Stazioni, presenti in città, e con gli equipaggi della Sezione Radiomobile hanno effettuato numerosi controlli nelle aree ritenute più sensibili. Complessivamente sono state identificate quasi 90 persone e controllati oltre 30 mezzi. Dai diversi interventi delle pattuglie sono state effettuate diverse denunce e segnalazioni amministrative.



Due le denunce, per detenzione i fini di spaccio di sostanza stupefacente. A finire nella rete dei controlli un 22enne egiziano ed un 27enne tunisino. Il primo controllato in Via Savani è stato trovato con oltre 5 grammi di hashish e del denaro, probabile provento dell’attività di spaccio. La perquisizione domiciliare consentiva il sequestro di alcune piante di marijuana e di un bilancino di precisione.

Il 27enne, in Italia senza fissa dimora, controllato all’interno dell’ex scalo merci di Via Fratti è stato trovato con quasi 15 grammi di hashish e oltre 250 euro in contanti. Al termine degli atti è stato anche denunciato per soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed inottemperanza del divieto di far ritorno nel Comune di Parma è stato denunciato un 20enne moldavo trovato in Via Brodolini con un coltello a serramanico con lama di una lunghezza di quasi 25 cm e di un tirapugni.

Invece un 37enne senegalese, in Italia Senza fissa dimora, controllato in Viale Toschi è stato denunciato per non aver rispettato il divieto di far ritorno nel Comune di Parma emesso dalla Questura.



Tre le denunce di furto a carico di un 56enne e due 18enni che sono state sorpresi, in due diversi negozi della città, con della merce non pagata per complessivi 100 euro.



Nel corso dei controlli della circolazione stradale, è stato fermato un cittadino nigeriano che al termine degli accertamenti è stato sanzionato in quanto conduceva il mezzo senza avere conseguito la patente e l’autovettura, risultata senza copertura assicurativa è stata confiscata.