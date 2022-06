La commemorazione di Carosino, De Carli, Finzi, Saginario e Squeri

È sembrato di riaverli accanto, con indosso il loro camice bianco. Così presenti nel cuore e nella memoria di pazienti, amici, parenti, riuniti ieri sera su invito di Amci (Associazione medici cattolici italiani) per un momento di commemorazione. In una delle sale del centro pastorale diocesano Truffelli, i ricordi si sono succeduti tra momenti di forte commozione e qualche sorriso. Le vite dei «medici straordinari» Claudio Carosino, Stefano De Carli, Giuseppe Finzi, Manfredi Saginario e Manfredo Squeri sono state ricomposte in un mosaico d’amore, affetto e stima sincera. «Siamo qui per commemorare degli amici che, purtroppo, ci hanno lasciato - esordisce il presidente Amci, Paolo Carbognani -, ma di cui rimane tanto: professionisti straordinari, ma prima ancora persone di una delicatezza d’animo unica, che ci hanno dato tanto anche a livello umano». Come Claudio Carosino, scomparso nel 2010 con un colpo di fucile sparato da uno dei suoi pazienti. «Ha dedicato la vita al prossimo - dice Luigi Gardini -.

Il suo modo di lavorare era un insegnamento per tutti i medici: un invito alla prossimità con il paziente e alla comprensione».

È la «pratica» dell’amore per il prossimo, di cui anche Stefano De Carli era «perfetto docente». Lo confermano la moglie Elisabetta e tanti amici: «Era generoso, ottimista, solare - affermano -: quello che ci rimane è un patrimonio di bontà e di bene straordinario». Un ricordo commovente arriva dall’amico Gianmaria Pisani: «In ultimo, sul letto di ospedale - dice commosso - mi ha regalato lezioni di vita che non dimenticherò mai e che mi guideranno sempre».

Assenza acuta presenza anche quella di Giuseppe Finzi, tra i primi medici scomparsi a causa del Covid. A ricordarlo, la figlia Maria Chiara, anche lei medico: «Chi ha conosciuto mio papà lo ricorda come un personaggio, un uomo solare - sorride -. Lo è stato fino all’ultimo». La voce si spezza: «Ho avuto la fortuna di potergli stare accanto negli ultimi momenti - racconta mentre le lacrime scendono - e, prima di andare, mi ha regalato un grande sorriso».

Un altro figlio che parla del padre: «Ogni giorno avverto l’assenza di mio padre. La avverto da figlio, da collega e da paziente - afferma Antonio Saginario, ricordando suo padre Manfredi -. La sua saggezza mi guida ancora».

Saggezza tipica di chi ha saputo fare, del bene dell’altro, la propria missione. Come Manfredo Squeri, che «ascoltava tutti: i suoi pazienti si sentivano presi in considerazione, amati - fa sapere il collega Egidio Rossi -. La nostra amicizia nasce nel ‘62 e c’è tuttora, nonostante lui non sia più qui». Tutti esempio perfetto dell’amore che cura.

Anna Pinazzi