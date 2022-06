Adoption Day, l'allegra mattina dei cani che cercano famiglia

Cani di razza e meticci, cuccioloni e anzianotti, di taglia grande e

piccola, timidi e giocherelloni: sono stati loro i protagonisti

dell'Adoption Day, l'appuntamento organizzato da Equilibranco per dare a

tanti cani in cerca di casa la possibilità di incontrare la famiglia

giusta per loro e alle associazioni che se ne occupano di farsi

conoscere dai parmigiani.

La mattinata, ospitata dal Circolo La Grande di Via Camesasca, ha richiamato tanti "adottanti" con i loro amici a

quattro zampe e tante persone che stanno valutando l'ingresso in casa di

un cane e che hanno così potuto confrontarsi con gli educatori per

capire quali caratteristiche cercare nel loro nuovo amico.

All'evento erano presenti SOS Angels Parma, Associazione Zampe Alla Riscossa Onlus

Parma, Nucleo Difesa Animali Parma, Rescue Boxer La Fenice, FFL Rescue

ODV Cavalier King, Animal House Onlus Parma - Giù le mani sù le zampe,

E.N.P.A. Parma, Prijedor Emergency Cremona, Associazione vivere insieme

lo gnomo di case Varesi, Associazione 44 Zampe Piacenza. Per avere

maggiori informazioni sui cani della gallery è possibile contattare il

347.2539251