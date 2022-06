Pizzarotti: "Vignali è rimasto con le lancette del tempo a 11 anni fa"

Lungo post su Facebook del sindaco Pizzarotti a Vignali su debito e inchieste.

"Leggo sul giornale le sorprendenti parole dell'ex sindaco Vignali, ormai l'unica persona al mondo ancora convinta che l'amministrazione che ha guidato non sia caduta lasciando quasi 1 miliardo di debito a #Parma e ai parmigiani.

Mi sorprendo, ma nemmeno tanto: l'ex sindaco Vignali ha dimostrato di essere rimasto con le lancette del tempo a 11 anni fa, è rimasto lì, vittima di se stesso, in quel tempo fatto di scandali giudiziari e debito, quando Parma è stata commissariata per la prima volta nella sua storia e di lei si parlava sui giornali nazionali come di una città decaduta.

L'eredità lasciata dall'ex sindaco Vignali è esattamente questa: una città che era decaduta.

Oggi, visibilmente agitato, vorrebbe querelare tutti quelli che parlano del debito, come a voler rifiutare e a cacciare dai suoi pensieri la verità dei fatti.

Quindi, immagino, vorrebbe querelare la Corte dei Conti, il commissario prefettizio, tutti gli enti e le istituzioni che in 10 anni davanti alla città e all'Italia hanno certificato quel disastro".



"Vorrebbe querelare la verità, quasi in un tentativo disperato di rifiutarla.

Ma io ricordo bene i primi mesi di mandato: non c'erano nemmeno i soldi per tenere accesa la fontana di Barriera Repubblica.

Oggi la fontana zampilla, la città è tra le più solide economicamente (ha ridotto quel debito del 65%) e guarda al futuro con coraggio. E soprattutto è tornata ad essere rispettata in tutta Italia".



L'ex sindaco Vignali purtroppo è rimasto in quel grigio passato vittima di se stesso, incapace totalmente di riconoscere la realtà davanti a sé.