Dall'Alabastro allo zenzero: concorso fotografico, come partecipare

In occasione della manifestazione “dall’Alabastro allo Zenzero”, che si terrà a Montechiarugolo, nel Borgo storico, il 15 e 16 luglio 2022, l’Amministrazione Comunale promuove e organizza la seconda edizione del concorso fotografico dedicato a Montechiarugolo. Il tema della presente edizione è “La natura che abbraccia Montechiarugolo”.

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, la natura che circonda Montechiarugolo, in particolare il torrente Enza, che scorre poco lontano dal Borgo e dal Castello e che rappresenta un habitat protetto per flora, fauna e avifauna.

ART. 1 – Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a persone che abbiano compiuto la maggiore età e che non siano fotografi di professione. Sono esclusi dal concorso i dipendenti del Comune di Montechiarugolo e loro famigliari, nonché tutti i soggetti

che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso, fra cui membri e famigliari dell’Associazione “Obbiettivo Natura”.

Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di tre fotografie, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. L’invio della documentazione per la partecipazione al concorso dovrà avvenire – entro e non oltre il 05/07/2022 - in unica soluzione tramite servizio di file hosting (esempio: WeTransfer, Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, ecc.) con le seguenti modalità:

- indicando come indirizzo e-mail destinatario manifestazioni@comune.montechiarugolo.pr.it.

- allegando un file compresso formato “.zip” contenente la scheda di iscrizione al concorso, copia del

documento di identità del partecipante e le fotografie candidate (in numero massimo di tre).

Il recapito del materiale rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

ART. 2 - Caratteristiche tecniche delle fotografie

Ogni autore può aderire con un massimo di n. 3 fotografie in formato digitale, siano esse a colori o in bianco e

nero.

Le fotografie inviate dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- ritrarre particolari o paesaggi del Territorio di Montechiarugolo, in particolare dell’area del Torrente Enza e zone limitrofe;

- essere in formato jpg

- avere la massima risoluzione possibile e comunque non inferiore a 2000 pixel sul lato lungo

- formato fotografico 3:2

- non ritrarre persone

- essere inedite.

Le immagini non dovranno contenere firme, loghi identificativi, watermark digitali, riferimenti all'autore dello scatto, bordi bianchi o qualsivoglia segno di riconoscimento. Verranno consentiti ed ammessi solamente interventi di correzione base delle immagini. In particolare, saranno consentiti esclusivamente i seguenti interventi base apportati con software di elaborazione delle immagini:

- conversione da colore a bianco e nero;

- regolazione dei toni (alte luci ed ombre, durezza emorbidezza);

- regolazione della nitidezza, luminosità, contrasto esaturazione;

- regolazione del profilo colore usato;

Non saranno accettate: fotocomposizioni e fotomontaggi al fine di garantire il mantenimento dello spirito del concorso, basato sulla genuinità e sulla immediatezza degli scatti.

ART. 3 –Privacy- Responsabilità dell’autore – Facoltà di esclusione

La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento.

Inoltre, ogni partecipante:

- è unico responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione;

- garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini;

- garantisce che le immagini e i relativi diritti che l'autore trasmette al Comune di Montechiarugolo non ledono

alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l'autore ha ottenuto l'assenso necessario per la partecipazione al presente concorso;

- si impegna ad escludere ogni responsabilità del Comune di Montechiarugolo nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere:

- dati qualificabili come sensibili;

- ritratti in primo piano di minori.

Il Comune di Montechiarugolo si riserva, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente avviso oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

ART. 4 – Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso

Partecipando al concorso, l’autore autorizza il Comune di Montechiarugolo ad utilizzare e diffondere le foto inviate per esposizioni e/o pubblicazioni e altri fini istituzionali, comunque escluso ogni fine di lucro e/o commerciale, citando il nome dell'autore ad ogni utilizzo.

Il Comune di Montechiarugolo garantisce che i diritti delle immagini inviate non saranno trasferiti a terzi. I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione di dati personali. Il materiale fotografico inviato dai concorrenti non sarà restituito.

ART. 5 – Giuria e criteri di valutazione

Le foto saranno valutate da un’apposita giuria, nominata dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali e Promozione Territoriale successivamente alla scadenza del concorso, secondo i seguenti parametri:

1. aspetto tecnico;

2. rispondenza alte ma;

3. valore artistico.

Per garantire la totale imparzialità della giuria, il Servizio Promozione Turistica e Culturale sottoporrà le foto per la valutazione in forma anonima, attribuendo un codice numerico ad ogni partecipante.

Sulla base del punteggio ottenuto da ciascuna foto consegnata, sarà stilata una graduatoria di merito, che indicherà il vincitore del concorso. Le valutazioni della giuria sono accettate sin d’ora dai partecipanti come insindacabili e inappellabili.

ART. 6 – Conferimento del premio

Il vincitore del concorso verrà contattato dall’Amministrazione Comunale ed invitato a partecipare alla premiazione che si terrà in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica del Gruppo fotonaturalistico “Obbiettivo Natura” venerdì 15 luglio 2022. Al vincitore andrà un buono acquisto del valore di 200 € da spendere presso lo Studio Fotografico Orlando di Montecchio Emilia. I risultati del concorso, la data e il luogo della premiazione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune.

Inoltre:

- l’immagine vincitrice sarà pubblicata online sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune di Montechiarugolo;

- il Comune di Montechiarugolo invierà un comunicato stampa alle testate locali per la pubblicazione di un articolo sul concorso con indicazione del vincitore e pubblicazione della foto vincitrice.

ART. 7 - Altre informazioni

Il presente bando ed il modulo di adesione sono disponibili presso il Comune di Montechiarugolo, Servizio Promozione Turistica e Culturale, o possono essere scaricati dai siti internet: www.comune.montechiarugolo.pr.it.

Per ulteriori informazioni:

Scrivere al seguente indirizzo e-mail: manifestazioni@comune.montechiarugolo.pr.it

Telefonare al numero 0521/687736 - 687759