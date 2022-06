Punto da un calabrone 22enne perde i sensi

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di ieri a San Giovanni in Contignaco per un ragazzo punto da un calabrone, mentre a bordo di una motofalciatrice stava tagliando l’erba in un campo.

Attorno alle 15,30 il ragazzo di 22 anni è stato punto alla testa e ha fatto appena in tempo a raggiungere il luogo in cui si trovava il nonno, poco distante da dove è accaduto l’episodio, per cercare aiuto. Il giovane ha raccontato quanto successo al nonno e poi ha perso conoscenza.

Ed è stato il nonno ad attivare immediatamente i soccorsi: la centrale operativa del 118 ha inviato a San Giovanni in Contignaco un’ambulanza dell’Assistenza pubblica salsese e l’automedica da Fidenza, che sono arrivate sul posto in pochi minuti, e, in considerazione della gravità della situazione, l’elisoccorso è decollato dall’ospedale Maggiore di Parma per raggiungere San Giovanni in Contignaco. Medici e infermieri hanno subito praticato al giovane le prime cure.

Dopo aver ripreso i sensi, il giovane 22enne è stato trasportato a bordo dell’ambulanza salsese al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio dove è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti: le sue condizioni sono di media gravità.

«Oggi abbiamo avuto l'esempio di quanto funzioni il servizio di soccorso sanitario - ha affermato il nonno -. Vorrei pertanto ringraziare i volontari dell’Assistenza pubblica salsese ed i medici intervenuti con automedica ed elicottero per la celerità e la competenza con la quale hanno prestato le cure a mio nipote. Ringrazio anche quanti, preoccupati per la salute del ragazzo, sono venuti da me per chiedere informazioni sulle sue condizioni».