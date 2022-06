Alla Locanda nel vento il racconto dei cammini sacri e culturali

Riprendono gli appuntamenti di presentazione di libri e incontri con l’autore alla Locanda nel Vento di Calestano. Nei giorni scorsi è stato presentato il libro "Non mancherò la strada" di Luigi Nacci alla presenza di un interessato pubblico di oltre 40 persone fra cui camminatori e pellegrini curiosi delle parole e dell’esperienza dell’autore, insegnante di lettere, giornalista, scrittore, guida ambientalista e viandante. Molto apprezzati i racconti dei suoi cammini, sacri, culturali e storici, e le riflessioni sui sentimenti che spongono un essere umano a mettersi in cammino, e sull’importanza di <concedersi del tempo>, per condividere sentieri, amicizie e per ritrovare se stessi.